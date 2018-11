搵屋住專題：第二貸款計劃兩房單位重新發售 (視頻)

【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山市長辦公室房屋發展部的第二貸款計劃下,有一個市價的兩房單位重新放售,申請人可以通過計劃,獲得免息首期貸款幫助買該單位。

市府的房屋首期貸款計劃向合資格的申請人,提供最多37萬5000元的免息首期貸款,申請人可以利用該筆貸款,購買計劃下放售的可負擔單位,或者市場價單位。這次放售的是市價單位,轉售時沒有售價限制,但業主必需通知當局。

這個重新放售的單位位於McAllister街1235號 ,距離Alamo公園僅一街之隔,單位面積有1016平方英呎,為兩睡房兩浴室單位,售價88萬1000美元,HOA每月管理費$432,單位不包車位,車位的月租為$280。

申請人家庭收入不得超過地區收入中位的120%,2人家庭年收入不得超過$113,650,3人家庭則最多$127,850。同時也需要有首次置業人士教育講座證書和房屋貸款預審批,該單位還要求首期最少要有$44,050。

計劃下放售的單位不設抽籤,市府將按首期貸款申請遞交的先後次序進行審批,獲得通過之後申請人將獲得一封批准書,然後可以向業主提交,出價不少於房屋叫價的購買合同。

這個單位現已接受申請,直到12月14日為止,申請以及首期貸款計劃的詳情,可以點擊以下網址查詢:

https://sfmohcd.org/city-second-1235-mcallister-st-325

https://sfmohcd.org/city-second-details

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載