日落區汽車撞落民居 亞裔女司機重傷情況穩定

舊金山日落區Parkside週一下午發生汽車撞進民居意外,警方週二表示,78歲肇事女司機受了重傷,目前情況穩定。

事發地點位於Taraval街夾24 Avenue就在Taraval警察分局附近,分局局長易文耀表示,78歲亞裔女司機和她56歲的女兒都是中半島居民,週一下午三時左右,她們乘坐的本田Accord房車撞進ㄧ棟民居,女司機頭部割傷及受腦震盪,和女兒都要送院治療,目前情況穩定。

警方表示,慶幸汽車沒有撞傷其他人,警方說事發之前肇事汽車衝過停車標誌 失控撞進住宅,估計當時車速達到40至50英里。警方表示可能是汽車機件故障又或者司機人為失誤,或身體有突發情況導致意外。

警方仍在調查意外原因,並未對司機提出票控。

1400 block of Taraval incident resolved 2 adults rescued from vehicle one serious and the other minor injuries both considered NON LIFE THREATENING. No injuries from inside building. @sfdbi responding to evaluate structure. ALL MEDIA to @SFPD for this incident. pic.twitter.com/C1Okq4l436 — San Francisco Fire (@sffdpio) November 27, 2018

另外警方表示,汽車撞進住宅地面的儲物室,樓宇檢查局檢查過住宅後認為結構沒有問題,准許居民返回居住。

