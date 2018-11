【KTSF】

舊金山一名華裔男長者,週一早上離開華埠的家後失蹤,週二下午已尋回。

失蹤男子是85歲的翁樂,身高約5呎2吋,他剛剛搬到華埠Mason街的邵逸夫爵士夫人耆英中心兩日。翁樂週一早上離開公寓後失蹤至今,他當時穿著黑色V領毛衣及黑色褲,鼻子及臉上有傷痕。

他的家人表示,翁樂患有輕微失智症,懷疑他可能想乘車回位於Silver區的舊居時迷路。

