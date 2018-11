【KTSF】

紐約市華埠週一晚發生致命車禍,一名70歲男司機懷疑倒車時踏錯油門,失控汽車衝上行人路,一名途人死亡,六人受傷。

事發在華埠Canal Street夾Forsyth Street附近,該處有不少水果蔬菜攤檔,星期一傍晚接近7時,一架豐田輕型客貨車突然衝上行人路,目擊者稱一名四十多歲男子被撞倒夾在汽車和牆壁中間。

事件造成一人死亡,六名傷者中一人重傷。警方相信70歲男司機Henry Herman,可能倒後泊車時踏錯油門,失控撞到蔬果攤檔及行人。

警方已經將他拘捕,控告他七項罪名,包括不謹慎駕駛及不安全倒車。

