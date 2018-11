“洞察號”成功登陸火星 兩衛星助傳送消息回地球

【i-CABLE】

美國太空總署探測器「洞察號」(InSight) 成功登陸火星,今次出發去火星的除了主角「洞察號」,還有兩位「綠葉」隨行,它們是兩顆小型衛星,負責在洞察號降落的時候將現場消息傳回地球。這種「自備訊號站」的安排,有望成為將來常用的太空通訊技術。

由衝入火星大氣層到降落火星表面,大約需時七分鐘,這七分鐘遇到意外的風險特別高,是「洞察號」的首個難關。遠在地球的科學家當然極需要即時數據,但火星的數據如何傳到地球?上次「好奇號」到達火星時,一樣要經歷「驚恐七分鐘」,當時幫「好奇號」「報平安」的,是火星上空的軌道探測器。

但是今次「洞察號」就不適合用同一個方案,因為當「洞察號」降落火星時,正好是位處背向地球的一面,如果仍靠同一個軌道探測器,數據要三小時才可以到達地球。所以美國太空總署借這次機會測試一種新技術,就是「自備中繼衛星」,用的是一種小型衛星,只有公事包那麼大,已經有不少在地球上空運作,今次是首次衝出地球軌道。

太空總署發射「洞察號」時,附帶了兩顆小型衛星,臨近火星才放出太空。之後兩顆衛星緊隨「洞察號」,持續將實況傳送至地球,例如一幅近距離的火星照片,就是由其中一顆衛星拍下,還有一張「洞察號」自己拍的首張照片,都是經小型衛星傳到地球。用這個方法,數據不用三小時,只需八分零七秒就可以傳回地球,和光速行直線一樣快。

「洞察號」成功降落,兩顆小型衛星的任務宣布完成,它們已經飛過火星上空,永遠不會再回來。不過太空總署表示今次測試非常成功,證明日後的太空探索任務,都可以採用這種自備通訊衛星的方案。

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASAInSight (@NASAInSight) November 27, 2018

