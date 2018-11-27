“洞察號”成功登陸火星 兩衛星助傳送消息回地球

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美國太空總署探測器「洞察號」(InSight) 成功登陸火星，今次出發去火星的除了主角「洞察號」，還有兩位「綠葉」隨行，它們是兩顆小型衛星，負責在洞察號降落的時候將現場消息傳回地球。這種「自備訊號站」的安排，有望成為將來常用的太空通訊技術。

由衝入火星大氣層到降落火星表面，大約需時七分鐘，這七分鐘遇到意外的風險特別高，是「洞察號」的首個難關。遠在地球的科學家當然極需要即時數據，但火星的數據如何傳到地球？上次「好奇號」到達火星時，一樣要經歷「驚恐七分鐘」，當時幫「好奇號」「報平安」的，是火星上空的軌道探測器。

但是今次「洞察號」就不適合用同一個方案，因為當「洞察號」降落火星時，正好是位處背向地球的一面，如果仍靠同一個軌道探測器，數據要三小時才可以到達地球。所以美國太空總署借這次機會測試一種新技術，就是「自備中繼衛星」，用的是一種小型衛星，只有公事包那麼大，已經有不少在地球上空運作，今次是首次衝出地球軌道。

太空總署發射「洞察號」時，附帶了兩顆小型衛星，臨近火星才放出太空。之後兩顆衛星緊隨「洞察號」，持續將實況傳送至地球，例如一幅近距離的火星照片，就是由其中一顆衛星拍下，還有一張「洞察號」自己拍的首張照片，都是經小型衛星傳到地球。用這個方法，數據不用三小時，只需八分零七秒就可以傳回地球，和光速行直線一樣快。

「洞察號」成功降落，兩顆小型衛星的任務宣布完成，它們已經飛過火星上空，永遠不會再回來。不過太空總署表示今次測試非常成功，證明日後的太空探索任務，都可以採用這種自備通訊衛星的方案。

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASAInSight (@NASAInSight) November 27, 2018

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