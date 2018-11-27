高味餐廳涉盜竊工資未解決 Daly City市議會表決抵制

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州勞工委員辦公室去年向位於Daly City的Kome高味海鮮自助餐罰款約510萬，指高味涉嫌於過去幾年盜竊133名員工的工資，案件至今仍未解決。Daly City市議會週一通過決議案支持高味員工，市府即時抵制高味。

Daly City市議會週一一致通過決議案，支持高味工人的權益，繼續追討被盜取的工資，包括無支付加班費及最低工資，將小費當作最低工資一部分等，受影響的員工有133人。

決議案規定所有Daly City市府部門將不會使用高味的服務，直至高味與工人之間達成和解協議。

根據市府的資料顯示，高味至今仍未繳交約510萬元的罰款，並已經就罰款向有關當局提出上訴，期間員工嘗試與管理層接觸，解決事件，但換來的是報復行為及敵對態度。

高味其中一名老闆梁大維回覆本台查詢時指，這項決議案對高味不公平，因為高味正就罰款上訴，排期到明年3月1日，即是指上訴一日未有結果，都不可以斷定高味有盜竊員工工資，而Daly City市府的決定是未審先判。梁大維指他們有證據證明公司無做錯，如果市府要抵制高味，他們亦無辦法。

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