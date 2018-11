高味餐廳涉盜竊工資未解決 Daly City市議會表決抵制

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州勞工委員辦公室去年向位於Daly City的Kome高味海鮮自助餐罰款約510萬,指高味涉嫌於過去幾年盜竊133名員工的工資,案件至今仍未解決。Daly City市議會週一通過決議案支持高味員工,市府即時抵制高味。

Daly City市議會週一一致通過決議案,支持高味工人的權益,繼續追討被盜取的工資,包括無支付加班費及最低工資,將小費當作最低工資一部分等,受影響的員工有133人。

決議案規定所有Daly City市府部門將不會使用高味的服務,直至高味與工人之間達成和解協議。

根據市府的資料顯示,高味至今仍未繳交約510萬元的罰款,並已經就罰款向有關當局提出上訴,期間員工嘗試與管理層接觸,解決事件,但換來的是報復行為及敵對態度。

高味其中一名老闆梁大維回覆本台查詢時指,這項決議案對高味不公平,因為高味正就罰款上訴,排期到明年3月1日,即是指上訴一日未有結果,都不可以斷定高味有盜竊員工工資,而Daly City市府的決定是未審先判。梁大維指他們有證據證明公司無做錯,如果市府要抵制高味,他們亦無辦法。

