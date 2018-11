何志平涉賄賂案開審 塞外長認曾助何接觸數國高官

【i-CABLE】

香港民政事務局前局長何志平涉嫌賄賂非洲官員,被控違反海外貪污行為法及洗黑錢等八項控罪,案件在美國紐約法院開審,何志平否認全部控罪。

還押超過一年的何志平,身穿紫色中山裝出庭應訊,他在庭上否認違反海外貪污行為法、洗黑錢及串謀洗黑錢等八項控罪。

法庭選出4男11女陪審團後,由控方作開案陳詞形容貪婪促使一名香港商人,賄賂兩名非洲官員,換取油田開採權等商業利益,涉及賄款約290萬美元。

何志平本身是中華能源基金會秘書長,控方指基金會的資金來自中國華信能源公司,指控何志平借基金會身份接觸外國政要,試圖將賄款扮作捐款

冒充人道主義者,賄賂乍得總統及烏干達外長。控方指何志平同時亦試過將現金放在禮物盒作掩飾。

辯方則反駁案件涉及的款項屬慈善性質、光明正大,目的是釋出善意及建立長期合作關係,何志平代表的能源公司亦沒有收取任何回報.形容案件一宗「沒有賄賂的賄賂案」。

辯方又提到控方關鍵證人塞內加爾前外長加迪奧不可信,指他一度被控後來獲控方撤銷控罪,轉為污點證人,希望陪審團不要採納他的證供。

審訊預計歷時兩至三星期,控方指稍後會將電郵、文字訊息,財務記錄及何志平的電話錄音呈堂。

辯方早前已同意,抗辯時不會再爭拗檢控時機,亦不提及中美政治爭端。

