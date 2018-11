【KTSF】

德州達拉斯一幢住宅發生四級火警,至少三名消防員在救火時受傷,無生命危險,一名女住客疑吸入濃煙不適。

整幢建築陷入火海,冒出濃煙。事發在當地早上約九時半,達拉斯市一棟三層樓高的住宅發生大火,屋頂被燒到塌下,有消防員一度被困火場。當地傳媒報道至少一名消防員及一名婦人受傷送院,當局指所有住戶已疏散,暫時未知起火原因。

