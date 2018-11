中國科學家稱改造胚胎基因 引起爭議

【i-CABLE】

中國科學家賀建奎聲稱改造胚胎基因,培育出對愛滋病免疫的雙胞女嬰引起爭議。中國科技部回應指,如果真的培育出基因改造嬰兒是屬於違法。有香港學者質疑實驗準確度,如果屬實,亦會衝擊社會價值觀。

中國內地教授賀建奎,聲稱成功編輯人類基因,星期三將會在香港一個峰會上演講峰會,有香港學者表示根據國際慣常規範,編輯基因的胚胎,只能進行最多14日實驗,之後不可植入母體,又說不清楚賀建奎的技術長遠是否安全,又認為會衝擊社會價值觀。

網上流傳參與試驗志願者的知情同意書,披露項目經費來自南方科技大學,目標是”生產”免疫愛滋病毒的嬰兒,每對參與項目的夫婦負責研究的小組會承擔28萬人民幣的試驗費。

不過,南方科技大學圍封了賀建奎辦公室,又發聲明指賀建奎在二月已停薪留職,校方對他的研究並不知情。

深圳和美婦兒科醫院否認曾簽紙批准賀建奎進行試驗,表示醫院沒有人見過他,亦否認孖女在醫院出世,院方認為有人造假,已經報案。

科技部回應指,如果賀建奎培育出基因改造的嬰兒是屬於違法。

