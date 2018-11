【KTSF】

東灣Antioch市一名男子涉嫌在市府大樓、三輛市府汽車、以及一間教會等建築物的門口,用噴漆畫上涉及仇恨和種族歧視的塗鴉,被警方拘捕。

疑犯身份是24歲男子Laurence Phipps,警方表示在他家中搜出與案件相關的證據。

事發在週日早上9時,有目擊者報告指見疑犯在市中心塗鴉市府汽車,調查員之後發現市府和在附近的商店門口都被塗鴉。警方在週一發現更多塗鴉,包括在A街夾西18街的一間教會,有人亦拍攝了塗鴉內容,並發佈了影片上社交網站。

警方表示憑閉路電視畫面及市民報案的線索,在週一將Phipps拘捕,又表示不會容忍這類行為。

