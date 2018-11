影評：調皮、有趣的《無敵破壞王之大鬧互聯網》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

六年前,迪斯尼動畫片《Wreck-It Ralph》將觀眾帶到電子遊戲機內的世界。本週開映的續集,觀眾跟隨電子遊戲人物進入更廣闊的互聯網世界。

在首部影片《Wreck-It Ralph》中,電子遊戲中的反派人物Ralph,其實是個對自己沒有自信的巨人。他和賽車女孩Vanellope 成了知己。續集中,為了要給Vanellope 一個驚喜,Ralph 在賽車遊戲穿插新的驚險路段,間接導致電玩的遙控器損壞。但因為這是老舊的電子遊戲機,已經不再製造。Ralph 和Vanellope 只能在網絡拍賣站EBay 找得到。但是身上沒錢的他們,必須想其他方法籌錢。Ralph 找到可以幫他成為網紅賺錢的經理,方法是上載一段段惹笑的短片。Vanellope 卻也讓網絡中的另一個驚險賽車遊戲吸引,有意思留在這個網絡遊戲。Ralph 頓時了解可能失去這個知己,於是想辦法將Vanellope 挽留,但是他的舉動卻可能因此將賽車女永遠的推開。

電影最引人好奇,也是最亮麗的部分,就是看影片如何將人們熟悉的網上資料視覺化。例如人們如何從一個網站跳到另外一個網站、網上如何進行拍賣交易、如何進行搜尋工作等。而最搶戲的鏡頭,卻是嘲諷一群大家熟悉的迪斯尼公主和她們需要人們拯救的老套情節。這些比較原創的元素是影片突出的部分,但接近電影完結,原本是高潮的驚險鏡頭,卻陷入老陳的橋段。而容易令人猜測的結局,也限制了影片原創領域上的成就。

《Ralph Breaks the Internet》是一部老少咸宜的動畫喜劇。滿分五分中得四分,值得強力推薦。提醒到電影院

看這部影片的觀眾,電影結束後,不要急忙離開。後面還有兩個稱為Easter Eggs 復活節彩蛋的詼諧鏡頭。

電影網頁:https://movies.disney.com/ralph-breaks-the-internet-wreck-it-ralph-2

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Ralph Breaks the Internet” expands its world but loses focus

“Screening Room” reviews “Ralph Breaks the Internet”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://movies.disney.com/ralph-breaks-the-internet-wreck-it-ralph-2