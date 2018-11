科學家指全球氣溫將繼續上升 特朗普質疑講法

【KTSF】

由十多個聯邦機構的科學家編寫的最新政府報告,指在本世紀內平均氣溫至少升攝氏三度,美國經濟也深受打擊,但總統特朗普質疑這個講法,引來一些科學家的批評。

這份報告由大約一千人,包括300名頂尖科學家,以及13個聯邦機構共同研究編寫,報告指出除非超量減少使用石化燃料,減少排放溫室氣體 ,否則到本世紀末地球平均氣溫會上升至少攝氏三度,甚至會升五度或更多,後果導致地球氣候極端變化,從而造成極巨大經濟損失,美國也不能免。

報告預測更加高溫的天氣,將會熱死更多人,農作物的收成將大幅減少,海洋酸化將導致海鮮業巨大損失,而海平面上漲將危害,公共基建設施和沿岸地區的地產業。報告又預測在未來三十多年,山火焚燬的林木面積 ,可能每年最多以六倍數字增加,由蚊和虱傳播的疾病也會增加,去年美國錄得有史以來氣候最熱的第二年 ,所蒙受的損失超過三千億。

但特朗普就發推文說,他相信寒冷天氣證明並無長期加溫的氣候。對此 一些科學家回應指,在討論氣候變化時不必理會特朗普的評論。

