Steph Curry公路遇到車禍 無人受傷

金州勇士主將Steph Curry,週五早上在東灣奧克蘭附近的公路遇到車禍。Curry駕駛的保時捷兩度被車撞,加州公路巡警相信車禍與天雨路滑有關。

奧克蘭CHP在臉書發布消息指出,週五早上將近9點,Steph Curry駕駛保時捷在24號公路西行方向的快線,而當時在右邊慢線的一輛銀色凌志房車失控,從慢線危險地轉到快線,衝到Curry的汽車前面,結果兩架車相撞,保時捷的車頭嚴重受損。

事發後 Curry把車停在公路分隔處等候救援,約十分鐘之後一輛黑色本田Civic,在快線失控撞向公路分隔處的石牆,然後再撞到Curry的汽車車尾。警方表示車禍中沒有人受傷,因為所有人都有佩戴安全帶,另外CHP提醒大家在惡劣的天氣,開車時要減慢車速。

Curry事後發推文表示,上帝時常是偉大的,他又感謝所有發短訊給他的人。

Don’t need any reminders but All the Time God is Great and God is Great all the time! Appreciate all the texts. — Stephen Curry (@StephenCurry30) November 23, 2018

