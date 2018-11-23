Steph Curry公路遇到車禍 無人受傷

【KTSF】

金州勇士主將Steph Curry，週五早上在東灣奧克蘭附近的公路遇到車禍。Curry駕駛的保時捷兩度被車撞，加州公路巡警相信車禍與天雨路滑有關。

奧克蘭CHP在臉書發布消息指出，週五早上將近9點，Steph Curry駕駛保時捷在24號公路西行方向的快線，而當時在右邊慢線的一輛銀色凌志房車失控，從慢線危險地轉到快線，衝到Curry的汽車前面，結果兩架車相撞，保時捷的車頭嚴重受損。

事發後 Curry把車停在公路分隔處等候救援，約十分鐘之後一輛黑色本田Civic，在快線失控撞向公路分隔處的石牆，然後再撞到Curry的汽車車尾。警方表示車禍中沒有人受傷，因為所有人都有佩戴安全帶，另外CHP提醒大家在惡劣的天氣，開車時要減慢車速。

Curry事後發推文表示，上帝時常是偉大的，他又感謝所有發短訊給他的人。

Don’t need any reminders but All the Time God is Great and God is Great all the time! Appreciate all the texts. — Stephen Curry (@StephenCurry30) November 23, 2018

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。