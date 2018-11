【KTSF】

阿拉巴馬州最大的購物商場,週四晚發生槍擊案造成一死兩傷。

週四晚在Birmingham附近的Riverchase Galleria商場,兩個人爭執演變成有人開槍,據報個槍手在一間店鋪外向一個18歲男人開槍。一名12歲女童被流彈打傷,之後槍手企圖逃走。

在場的警員立即行動,警方說一名警察上前面對槍手,並開槍把他擊斃。

