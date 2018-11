台灣九合一選舉高雄選情 (視頻)

【KTSF 古琳嘉報導】

這次九合一選舉執政的民進黨面臨巨大挑戰,主要跟台灣總統蔡英文上任以來推動改革有關,民進黨秘書長洪耀福接受本台獨家專訪時就以”改革之利未見,改革之害已產生”來形容這次選舉的衝擊,他也說前陣子因為韓流發威感到緊張,但對高雄人民有信心。

在民進黨中央的貴賓室內,民進黨秘書長洪耀福在繁忙的選戰行程中接受本台專訪,闡述民進黨這次九合一選舉的競選主軸。

對於外界不少人將這次選舉定位為對蔡英文執政的期中考,但民進黨中央不以為然。洪耀福坦言受到改革負面效應的影響,民進黨的選情不樂觀。

至於各界最關注的高雄市長選舉,民進黨這次在高雄的選戰可以說史無前例的難打,洪耀福坦承確實感到緊張,但對於選情仍然有信心。

至於台北市選舉方面民進黨強調,既然這次提名姚文智參選,就很明確要幫助姚文智勝選跟柯文哲分道揚鑣。

