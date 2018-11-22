舊金山國際車展開幕 (視頻)

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【KTSF 歐志洲報導】

一年一度的舊金山國際車展開幕，舊金山Moscone 會議中心的展覽廳中擺設了超過五百架最新款不同類型的車輛，包括轎車、休旅車、卡車、老爺車等，當然也少不了許多車迷夢寐以求的豪華跑車。

其中豐田的這款Mirai 轎車最搶眼，這輛車利用壓縮氫氣推動，因此零廢氣排放，一滿缸氫氣可以不停行駛312英里，目前只在加州銷售每次加滿缸燃料，只需要三到五分鐘，加州目前有55個加氫氣的設備。

豐田計劃在2020年增加到100個，車主要是要開車到加州以外的地方，豐田也還提供出租車輛取代，車主可以申請使用快速車道，豐田還會給車主額外的優惠。

另外，豐田也還展出目前在法國和日本試用的一人式四輪電動車，引來許多人的關注。

舊金山國際車展週三開始一直舉行到週日，成人門票十元，12歲以下的孩童可以免費入場。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

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