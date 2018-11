舊金山國際車展開幕 (視頻)

【KTSF 歐志洲報導】

一年一度的舊金山國際車展開幕,舊金山Moscone 會議中心的展覽廳中擺設了超過五百架最新款不同類型的車輛,包括轎車、休旅車、卡車、老爺車等,當然也少不了許多車迷夢寐以求的豪華跑車。

其中豐田的這款Mirai 轎車最搶眼,這輛車利用壓縮氫氣推動,因此零廢氣排放,一滿缸氫氣可以不停行駛312英里,目前只在加州銷售每次加滿缸燃料,只需要三到五分鐘,加州目前有55個加氫氣的設備。

豐田計劃在2020年增加到100個,車主要是要開車到加州以外的地方,豐田也還提供出租車輛取代,車主可以申請使用快速車道,豐田還會給車主額外的優惠。

另外,豐田也還展出目前在法國和日本試用的一人式四輪電動車,引來許多人的關注。

舊金山國際車展週三開始一直舉行到週日,成人門票十元,12歲以下的孩童可以免費入場。

