香港浸大有人點蠟燭撒麵粉 疑搶火12傷

浸會大學有學生在宿舍開生日會時點蠟燭和撒麵粉,懷疑搶火引致火警,十二名學生受傷,全部沒有生命危險。浸會大學表示會調查事件起因。

多名傷者由擔架床送院,部份人面部燒傷,亦有人的手腳燒傷,頭髮和身上仍沾有麵粉,自己行上救護車。傷者十八至二十三歲,分別送往多間醫院,最嚴重的兩名傷者分別一成九以及一成皮膚燒傷。

現場是浸會大學學生宿舍偉倫樓十二樓一個多用途活動室,有學生逃生時留下拖鞋,地上滿佈麵粉,大批學生事後疏散到地下。現場消息稱,二十多名不同學系及年級的學生替十一月生日的同學舉辦生日會慶祝,至凌晨近一時點蠟燭切蛋糕期間,有人向周圍撒麵粉,撒了三、四包,懷疑粉塵搶火,十二人走避不及燒傷。

浸大校長錢大康傍晚到醫院探望學生,浸大表示會為學生及其家人提供協助,大學亦會調查事件起因。

