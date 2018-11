【i-CABLE】

嶺南大學舉行畢業禮,部份畢業生拒絕向主禮的行政長官兼校監林鄭月娥鞠躬,並當面抗議東大嶼填海計劃。

畢業禮一開始,奏完國歌後已有學生拉橫額抗議。到頒發文化研究系碩士時,這個學系的十多名畢業生輪流上台,有人向林鄭月娥打交叉,有人沒有向她鞠躬,只是向台下叫口號,聲援佔領行動或者抗議填海,林鄭月娥全程沒特別回應。

嶺大校長鄭國漢致辭時臨場加了一段,示威的學生則認為沒有騎劫畢業禮。畢業典禮上只是有文化研究的應屆碩士畢業生示威,其他學生沒有參與。

