中國安徽屠宰場活牛水管插鼻灌水增重

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安徽有屠宰場被揭發把水管塞入牛的鼻中灌水，想令牛肉更重，更好賣，屠宰場老闆被揭發後，更指自己沒有做錯。其實這些屠宰場早前已經在南京被揭發，但經警方嚴查後，屠宰場竟然搬到安徽，再跨省將牛肉賣回南京。

在屠宰場中，一隻隻黃牛的鼻子中插著水管，被綁在圍欄上，記者未走近，離遠就已經聽到牛的慘叫聲。記者收到的舉報指，在安徽滁州市郊有兩個屠宰場，在殺牛前十二小時，會將一條一米長的水管塞進牛的胃部灌水，目的是令牛肉吸收水份，變得更重，可以賣貴一點。

在現場看到，這些黃牛全部都被灌到發脹，部份因為太重站不穩而跪在地上，神情顯得非常難受，但這種折磨要直到屠宰前才結束，工人將水管拔出來時，被灌進去的水會噴出來，這樣的畫面，連每日在這裡工作的工人都說殘忍。

警方收到舉報後，到兩個屠宰場封鋪拉人，他們到達時，現場還有四頭牛被插著水管，其中兩隻還因為太重而跪在地上，但即使人贓並獲，屠宰場老闆仍然覺得自己沒有做錯。

屠宰場老闆指反正那些牛都是要屠宰，有沒有灌水，結果都是一樣，但警方提醒，牛肉經過注水後，營養成份會被破壞，肉質容易受微生物或細菌污染，加快變壞速度。經過調查後，這兩個屠宰場的牛肉是被賣到南京的牛肉批發市場，現時警方已在進一步調查，並追回問題牛肉。

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