中國安徽屠宰場活牛水管插鼻灌水增重

【i-CABLE】

安徽有屠宰場被揭發把水管塞入牛的鼻中灌水,想令牛肉更重,更好賣,屠宰場老闆被揭發後,更指自己沒有做錯。其實這些屠宰場早前已經在南京被揭發,但經警方嚴查後,屠宰場竟然搬到安徽,再跨省將牛肉賣回南京。

在屠宰場中,一隻隻黃牛的鼻子中插著水管,被綁在圍欄上,記者未走近,離遠就已經聽到牛的慘叫聲。記者收到的舉報指,在安徽滁州市郊有兩個屠宰場,在殺牛前十二小時,會將一條一米長的水管塞進牛的胃部灌水,目的是令牛肉吸收水份,變得更重,可以賣貴一點。

在現場看到,這些黃牛全部都被灌到發脹,部份因為太重站不穩而跪在地上,神情顯得非常難受,但這種折磨要直到屠宰前才結束,工人將水管拔出來時,被灌進去的水會噴出來,這樣的畫面,連每日在這裡工作的工人都說殘忍。

警方收到舉報後,到兩個屠宰場封鋪拉人,他們到達時,現場還有四頭牛被插著水管,其中兩隻還因為太重而跪在地上,但即使人贓並獲,屠宰場老闆仍然覺得自己沒有做錯。

屠宰場老闆指反正那些牛都是要屠宰,有沒有灌水,結果都是一樣,但警方提醒,牛肉經過注水後,營養成份會被破壞,肉質容易受微生物或細菌污染,加快變壞速度。經過調查後,這兩個屠宰場的牛肉是被賣到南京的牛肉批發市場,現時警方已在進一步調查,並追回問題牛肉。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。