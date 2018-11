今年感恩節假期外遊人數破紀錄 預料將超過5400萬人

【KTSF 張麗月報導】

感恩節顧名思義除了對身邊美好的事表達感恩之外,也是美國一家團聚的大日子,因此分散各地的民眾都趁著這個節日與家人歡聚一堂。根據調查顯示,在今年感恩節假期外遊是歷來最繁忙的,單是航空旅客人數估計就達到破紀錄,超過三千萬人次。

感恩節假期外遊人數似乎一年比一年多,根據美國汽車協會AAA資料顯示,在今年感恩節假期外遊人數,預料將有超過5,400萬人次,即離開家中起碼50哩的地方,大概比去年的人數增加近5%,也是近15年來最多人外遊,當中大部份人是開車,約佔4,850萬人次,坐火車、巴士和郵輪就有接近150萬人次。

在感恩節假期的繁忙週末,更有多250萬人出遊,平均每天搭飛機的旅客有250萬人,也多過去年。

資料顯示航空交通最繁忙的星期是感恩節前夕和星期日之後,面對搭客的人潮,許多航空公司和機場都早有準備,盡量疏導旅客。

