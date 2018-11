【KTSF】

在週日凌晨,涉嫌在舊金山田德隆區一家便利店縱火的男疑犯,終於落網。警方拘捕了58歲亞裔男子Atxay Phongvichith,他面臨三項與縱火相關的控罪,目前扣押在三藩市監獄。

Phongvichith涉嫌走入Geary街夾Larkin街的一間Mid City Market便利店縱火,全程被店內閉路電視拍低。

