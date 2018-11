新澤西州火警致一家四口死亡 警方懷疑涉及兇殺和縱火

【KTSF】

新澤西州一間豪宅週二下午發生火警,造成一家四口死亡,而男死者的哥哥則在週三因為向自己的房屋縱火被捕。警方表示火警有可疑,正循兇殺和縱火調查。

兩宗火警、四人死亡,涉及的人有親屬關係,新澤西州執法部門正調查兩間分別屬於兩兄弟的房屋起火,是否蓄意和是否有關,在Ocean Township的房屋屬於哥哥Paul Caneiro和妻子Susan,Paul Caneiro在今天被捕,警方指他趁著妻子和兩名女兒都在家時,用汽油向自己的家縱火,幸好沒有人受傷。

不過在11里外的Colts Neck,Caniero弟弟Keith和妻子Jennifer卻沒有那麼幸運。縣檢察官表示,Keith Caneiro被人開槍擊中,,遺體在屋前被發現的,而他妻子Jennifer和兩名子女則被發現伏屍屋內。

縣檢察官又指,他們每人都是兇殺案暴力受害人,在房屋被縱火之前,商業登記記錄顯示兩兄弟一起經營一間科技顧問公司。當局相信案中死者是被他人殺死,而並非自殺。

Paul Caneiro將會在下星期三首度提堂。

