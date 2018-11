【KTSF】

想做政府工的朋友近日又有機會,將於明年上任的候任州長紐森,他的領導班底有大約3100個職位空缺,現正接受申請。

空缺當中有850個是全職職位,包括行政、司法部、環境部,及主理醫療政策等,另外2250個是各個州府委員會的職位,例如是針灸及藝術委員會等。

候任州長紐森發聲明指,歡迎任何背景的人士申請,不同政黨、甚至非本州居民亦可以,務求將不同的聲音帶入新班底。

所有的職位空缺可以在紐森的競選網站中找到,有興趣的人亦可以上網申請,網站是 http://gavinnewsom.com/get_involved

