南灣Milpitas市議會週二晚表決通過禁止市內開設大麻商業。

週二晚大批亞裔民眾到會議現場表達意見,其中包括不少華裔民眾堅決反對開大麻店。市議會代表在聽取了

民眾的訴求後以四比零票,全票通過禁令,規定市內永久不得開設大麻店。

市議會促請市府官員,儘快出台並實施相關法規現有的臨時禁令,將於明年一月中旬失效。

Milpitas至今是一個完全沒有大麻生意的城市,就連藥用大麻店都沒有。市議會十月底討論後,計劃一次就開十間大麻生意,其中四間是零售店、六間是種植或製造,這些消息出來後,遭到很多亞裔市民反對。

