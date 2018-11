Milpitas市議會表決通過禁止開設大麻店

【KTSF 梁秋玉報導】

Milpitas市議會昨晚經過長達數小時的公聽會,最後以4比0一致投票決定,禁止Milpitas有任何大麻生意。

許多民眾為阻止Milpitas開大麻店,週二也將市議會會場擠爆,當局需要出動十多名警員維持秩序。

週二晚出席Milpitas市議會公聽會的民眾多達數百人,二樓的會議大廳座無虛席,因為安全問題,警方不得不控制入場人數,無法進入會議大廳的民眾,都在一樓和二樓收看視頻轉播。

有機會在公聽會上發言的民眾約有一百人,超過九成都希望Milpitas禁止任何大麻生意,擔心毒品會給孩童、家庭及城市帶來嚴重危害,特別是中國鴉片戰爭那段歷史,更令許多華裔痛恨鴉片。

Milpitas市議會十月初開會打算在市內批准10間大麻生意,其中四間是零售店,6間是種植和製造,還有不受數量限制的測試實驗室,但市府在規管條例中,並沒有考慮向大麻經營商徵稅,也就是說 一旦有大麻生意,市府也得不到任何稅收。

Better Milpitas社區組織發起人周石群,於是發起反對大麻行動,在加州反毒聯盟灣區總監李少敏的協助下,聯同周邊城市市民一起

發起網上請願行動,並在社區派發一萬四千多張傳單,呼籲大家為保護Milpitas不受大麻毒害而向市議員發聲。

最後支持的市議員也在聽取民意後,投票贊成該市永久禁止大麻。

曾一度支持大麻生意的市議員Anthony Phan, 之前被揭發疑似收取過大麻商金錢,因此Phan在昨晚投票前離開議員席位沒有參與投票,他的回應是”初於謹慎,確保不會有矛盾,但最終希望確定是以民眾安全利益為考量”。Phan還強調,即使之前他贊成大麻生意,但他堅決支持要有規管條例。

市議會兩年前通過的臨時禁令將於明年1月17日到期,預計昨晚通過的緊急禁令,稍後分別在市府規劃委員會及市議會通過後,可於30天內正式生效,之後也可成為永久禁令,除非未來有市議員又打算推翻禁令。

