Milpitas市議會表決通過禁止開設大麻店

【KTSF 梁秋玉報導】

Milpitas市議會昨晚經過長達數小時的公聽會，最後以4比0一致投票決定，禁止Milpitas有任何大麻生意。

許多民眾為阻止Milpitas開大麻店，週二也將市議會會場擠爆，當局需要出動十多名警員維持秩序。

週二晚出席Milpitas市議會公聽會的民眾多達數百人，二樓的會議大廳座無虛席，因為安全問題，警方不得不控制入場人數，無法進入會議大廳的民眾，都在一樓和二樓收看視頻轉播。

有機會在公聽會上發言的民眾約有一百人，超過九成都希望Milpitas禁止任何大麻生意，擔心毒品會給孩童、家庭及城市帶來嚴重危害，特別是中國鴉片戰爭那段歷史，更令許多華裔痛恨鴉片。

Milpitas市議會十月初開會打算在市內批准10間大麻生意，其中四間是零售店，6間是種植和製造，還有不受數量限制的測試實驗室，但市府在規管條例中，並沒有考慮向大麻經營商徵稅，也就是說 一旦有大麻生意，市府也得不到任何稅收。

Better Milpitas社區組織發起人周石群，於是發起反對大麻行動，在加州反毒聯盟灣區總監李少敏的協助下，聯同周邊城市市民一起

發起網上請願行動，並在社區派發一萬四千多張傳單，呼籲大家為保護Milpitas不受大麻毒害而向市議員發聲。

最後支持的市議員也在聽取民意後，投票贊成該市永久禁止大麻。

曾一度支持大麻生意的市議員Anthony Phan， 之前被揭發疑似收取過大麻商金錢，因此Phan在昨晚投票前離開議員席位沒有參與投票，他的回應是”初於謹慎，確保不會有矛盾，但最終希望確定是以民眾安全利益為考量”。Phan還強調，即使之前他贊成大麻生意，但他堅決支持要有規管條例。

市議會兩年前通過的臨時禁令將於明年1月17日到期，預計昨晚通過的緊急禁令，稍後分別在市府規劃委員會及市議會通過後，可於30天內正式生效，之後也可成為永久禁令，除非未來有市議員又打算推翻禁令。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。