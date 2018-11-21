英國學生被控間諜罪判終身監禁

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一名英國學生在阿聯酋被指從事間諜活動，判處終身監禁，家屬批評裁決不公，審訊歷時不足五分鐘，英國首相文翠珊對裁決表示失望，將向阿聯酋提出交涉。

三十一歲的博士生Matthew Hedges在英國杜倫大學修讀中東研究，五月結束兩個星期在阿聯酋的行程時，在迪拜國際機場被捕，被指從事間諜活動。

阿布扎比的法院周三裁定赫奇斯罪名成立，指他向第三方提供阿聯酋敏感的安全及情報資訊，判處終身監禁，可在三十天內提出上訴。

當地國營傳媒報道，一名阿聯酋男子向警方報案，稱Hedges一直要求他提供敏感資料，報道指Hedges在盤問期間承認控罪，Hedges的妻子對裁決表示震驚，指Hedges是無辜，到阿聯酋只是為了有關外交及安全政策的博士論文搜集資料。她批評裁決不公，審訊閉門進行歷時不足五分鐘，她擔心Hedges的身體情況，促請英國政府協助。

首相文翠珊對判決表示非常失望，外相侯俊偉指阿聯酋的處理手法損害兩國的盟友關係，英國外交部早前已向阿聯酋當局表明Hedges並非他們的間諜。

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