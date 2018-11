英國學生被控間諜罪判終身監禁

【i-CABLE】

一名英國學生在阿聯酋被指從事間諜活動,判處終身監禁,家屬批評裁決不公,審訊歷時不足五分鐘,英國首相文翠珊對裁決表示失望,將向阿聯酋提出交涉。

三十一歲的博士生Matthew Hedges在英國杜倫大學修讀中東研究,五月結束兩個星期在阿聯酋的行程時,在迪拜國際機場被捕,被指從事間諜活動。

阿布扎比的法院周三裁定赫奇斯罪名成立,指他向第三方提供阿聯酋敏感的安全及情報資訊,判處終身監禁,可在三十天內提出上訴。

當地國營傳媒報道,一名阿聯酋男子向警方報案,稱Hedges一直要求他提供敏感資料,報道指Hedges在盤問期間承認控罪,Hedges的妻子對裁決表示震驚,指Hedges是無辜,到阿聯酋只是為了有關外交及安全政策的博士論文搜集資料。她批評裁決不公,審訊閉門進行歷時不足五分鐘,她擔心Hedges的身體情況,促請英國政府協助。

首相文翠珊對判決表示非常失望,外相侯俊偉指阿聯酋的處理手法損害兩國的盟友關係,英國外交部早前已向阿聯酋當局表明Hedges並非他們的間諜。

