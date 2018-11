雨水終於抵達灣區 料改善空氣質素

【KTSF】

自從十月一號以來灣區沒有下過雨 ,新一輪降雨在週三終於抵達灣區,除了能改善灣區的空氣質素外,亦有助撲滅北加州大火,到於兩股風暴會為灣區帶來多少降雨?

國家氣象局預測,本週有兩股風暴相繼吹襲灣區第一股已經在週三抵達。第一股風暴吹強勁的南風沿岸地區以及高海拔地區,陣風風速可達每小時25至40英里。

最新的數字顯示由現時到明天早上,三藩市沿岸地區會錄得超過半吋降雨,內陸及南灣會錄得半吋,北灣最多有接近一吋的雨量。

至於第二股風暴預測在週四下午時段,從北面扺達然後再南下,北灣會下大雨,預計錄得差不多一吋半的雨量,但三藩市及內陸地區則只有四分之一吋至半吋降雨,週四會再次轉吹大風。

氣象局提醒大家由於灣區許久沒有下雨,路面積聚油污,一旦下雨 路面會特別濕滑,要打醒十二分精神。

