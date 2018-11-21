雨水終於抵達灣區 料改善空氣質素

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自從十月一號以來灣區沒有下過雨 ，新一輪降雨在週三終於抵達灣區，除了能改善灣區的空氣質素外，亦有助撲滅北加州大火，到於兩股風暴會為灣區帶來多少降雨？

國家氣象局預測，本週有兩股風暴相繼吹襲灣區第一股已經在週三抵達。第一股風暴吹強勁的南風沿岸地區以及高海拔地區，陣風風速可達每小時25至40英里。

最新的數字顯示由現時到明天早上，三藩市沿岸地區會錄得超過半吋降雨，內陸及南灣會錄得半吋，北灣最多有接近一吋的雨量。

至於第二股風暴預測在週四下午時段，從北面扺達然後再南下，北灣會下大雨，預計錄得差不多一吋半的雨量，但三藩市及內陸地區則只有四分之一吋至半吋降雨，週四會再次轉吹大風。

氣象局提醒大家由於灣區許久沒有下雨，路面積聚油污，一旦下雨 路面會特別濕滑，要打醒十二分精神。

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