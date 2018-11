【KTSF】

佛羅里達州一名男子懷疑在自己汽車安裝了一套能夠遙控隱藏車牌的裝置,被警方拘捕,面臨多項控罪。

警方指該裝置只要在遙控器按一個鈕,車尾的車牌號碼就能完全被一塊黑色膠幕遮掩。

公路巡警於社交網站上,見過有關該車的資料,在過去一年半一直找線索追緝該車。直至上週六,一名休班警員在公路上發現懷疑涉案汽車,於是叫警員將它截停。

警員之後在該汽車前座的雜物箱中,發現該裝置的遙控器、以及一個公路站收費器,收藏在一個疑似能夠阻擋訊號的袋子裡面。

被捕的70歲男子Robert Davis,面臨兩項詐騙重罪,以及一項偷竊輕罪。警方正調查Davis是否有使用該裝置進行犯罪行為。

