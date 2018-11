Ivanka被揭用私人電郵處理公務 總統特朗普辯護

【KTSF】

總統特朗普為長女、白宮高級顧問Ivanka被揭去年用私人電郵處理公務辯護,稱事件與民主黨希拉莉的電郵事件不同,國會將會調查。

多次批評競選對手希拉莉用私人電郵處理公務的特朗普,雖然承認自己長女Ivanka都這樣做過,但就指情況與希拉莉不同,事件主角Ivanka則如常在白宮出席感恩節活動,未有回應事件,其律師早前表示有關電郵已交予政府永久存檔。

一個民間監察組織及《華盛頓郵報》週一披露,Ivanka去年用私人電郵發出過百封郵件,與白宮幕僚、內閣官員及其助理討論政策及公務,涉嫌違反總統檔案法。白宮內部就事件展開調查,民主黨指明年一月重掌眾議院後也會調查Ivanka,與其他幕僚有否遵守總統檔案法和聯邦檔案法。

