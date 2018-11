聯邦最高法院首席大法官罕有地批評總統特朗普

【KTSF】

聯邦最高法院首席大法官John Roberts,罕有地批評總統特朗普諷刺一名聯邦法官叫他做 ‘奧巴馬法官’。

Roberts發表聲明說 “我們沒有奧巴馬的法官、或特朗普的法官、布殊的法官或克林頓的法官”,他又說”這些盡忠職守的法官平等待接受審判的人,就是這種獨立的司法我們應該感恩”。

特朗普隨即發推文還擊,指的確有 ‘奧巴馬法官’,因為他們有截然不同的觀點。他又說 如果第九巡迴上訴法庭是司法獨立,將會是好事。

特朗普在第二個推文繼續反問就邊境及安全案件,為何有這麼多反對意見,以及這麼多案件被推翻?

特朗普又叫Roberts看看這些數字就知道令人震驚令國家不安全。

一向絕少公開表態的Roberts ,這次罕有地發聲明強調司法獨立。

起因是特朗普週二炮轟加州聯邦地區法官Jon Tigar裁定,總統不能以行政命令去改變美國的庇護政策,法官認為非法移民在何處入境都可以申請庇護,特朗普指這個是奧巴馬的法官,他又抨擊第九巡迴法院每次裁決,比如旅遊禁令訴訟 都要搞到上聯邦最高法院,每次法庭作出對他政府不利的裁定,他都指責法官,而最近又因為任命聯邦最高法院大法官而再次引起爭議,部份聯邦大法官

都表態關注司法獨立,並強調要防止最高法院,被人視為政治工具。

而身為首席大法官的Roberts 上月在明尼蘇達大學發言,就重申最高法院會堅守司法獨立,而今天就更在司法獨立問題上,公開駁斥特朗普。由小布殊總統委任 的Roberts 認為判案必須以憲法為依歸,也必須獨立於行政部門。

