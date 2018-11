北加州山火七成半受控 降雨有助救火

【KTSF】

Butte縣的Camp山火至今已經焚燒了14日,目前已經燒毀152.250畝,火場面積已經有七成半受控,最新死亡人數上升至81人,有三名消防員受傷,超過一萬3千棟建築物被燒毀,目前仍然有870人失蹤。

但今次風暴會為Butte縣帶來3至5吋的雨量,有助撲救山火。同時風暴亦為灣區帶來大風有助吹散煙霾,因此早前因受空氣污染需要暫停服務的三藩市多個名勝景點,週三重開。

灣區的空氣質量預計週三將會得到改善,不少城市的空氣指數已經下降回黃色的正常級別,舊金山金門國家公園旅遊區宣布,管轄下的景象今天將重開,包括惡魔島、Muir Woods國家公園、以及Fort Point國家歷史區,當局提醒前往觀看的遊客由於會下雨,大家要小心路滑及泥石流。

另外,週四因爲感恩節假期,舊金山景點會暫停服務。

