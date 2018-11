聖荷西市府將表決 是否向Google出售1.1億元土地建園區

【KTSF】

南灣聖荷西市議會在兩星期內將會投票決定,會否向科技龍頭Google出售一幅價值1.1億元的土地,用來興建Google園區。

聖荷西當局表示,Google同意支付1億1千萬,在SAP中心附近、現時為停車場的21英畝土地上興建Google園區。

市府認為這筆鉅款有望解決市內,無家可歸者問題並與Google達成協議,會在園區內的25%土地興建可負擔房屋。

但反對者擔憂Google進駐會讓聖荷西的房價上漲,讓數以千計居民面臨逼遷。

在過去兩年Google一直私下與市府對話,直至在上星期五才公開出售土地的相關文件,有非牟利組織要求雙方公開更多對話內容及備忘錄的透明度。

市府及公眾預料會在十二月四日對這項土地出售議案進行表決。

