舊金山田德隆區一家便利店被人縱火,店主公開閉路電視拍攝到匪徒縱火的過程。

案發現場是Geary街夾Larkin街的Mid City Market便利店,閉路電視片段顯示,星期日凌晨一點半左右,一名男子進入便利店,當時店鋪仍在營業,有其他顧客在裡頭。

涉案男子走到擺放廁紙的貨架,拆開包裝,拿出一卷廁紙,用火點著廁紙,然後若無其事的步行離開店舖。片段顯示匪徒點火之後約一分多鐘,貨架上的廁紙很快著火,店員發現後立刻潑水和報警,消防員趕到現場後將火撲熄。

店主對本台表示從未見過放火的匪徒,警方現正將案件列為縱火案處理。

