舊金山五男涉藏兒童色情圖片被捕

【KTSF 郭柟報導】

舊金山警局拘捕了5名男子，指他們涉嫌藏有兒童色情圖片，其中一人是華裔，另外有一人是牧師。

警方的兒童罪案調查科從今年秋季起，調查懷疑在網上發佈兒童色情圖片的人，在這兩個月一共查出5名居住在三藩市的男子，警方獲得搜查令上門搜查，並在他們的手機以及網上雲端儲存空間入面，搜出超過600幾張兒童色情圖片和影片。

警方最先在10月初拘捕24歲華裔男子Nicolas Fong，之後再拘捕Donald Wright、Elihu Hernandez、以及Trevor Schlesinger，最近在上星期四拘捕59歲男子Steven Sabin ，Sabin是一名牧師。

警方表示案件仍然調查當中，呼籲更多人提供線索打(415)575-4444通知警方。

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