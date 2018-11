舊金山五男涉藏兒童色情圖片被捕

【KTSF 郭柟報導】

舊金山警局拘捕了5名男子,指他們涉嫌藏有兒童色情圖片,其中一人是華裔,另外有一人是牧師。

警方的兒童罪案調查科從今年秋季起,調查懷疑在網上發佈兒童色情圖片的人,在這兩個月一共查出5名居住在三藩市的男子,警方獲得搜查令上門搜查,並在他們的手機以及網上雲端儲存空間入面,搜出超過600幾張兒童色情圖片和影片。

警方最先在10月初拘捕24歲華裔男子Nicolas Fong,之後再拘捕Donald Wright、Elihu Hernandez、以及Trevor Schlesinger,最近在上星期四拘捕59歲男子Steven Sabin ,Sabin是一名牧師。

警方表示案件仍然調查當中,呼籲更多人提供線索打(415)575-4444通知警方。

