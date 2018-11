全國爆發大腸桿菌感染 CDC警告不要進食任何羅馬生菜

【KTSF】

全國包括加州在內多個地區爆發大腸桿菌感染,CDC疾病預防控制中心警告公眾,不要進食任何羅馬生菜。CDC同時勸諭餐廳和零售店不要提供或出售任何羅馬生菜。

當局在10月8至10月底,總共收到來自11個州的32宗感染個案,當中最多是加州有10宗,其次是有7宗的密歇根州。所有感染個案當中有13人要留醫,其中一人出現腎衰歇,沒有人因此死亡。

當局建議消費者應該停止食用,並立即丟棄任何種類的羅馬山菜,以及含有羅馬生菜的沙律菜。CDC表示如果消費者不清楚沙律菜中是否含有羅馬生菜,就不要進食立即丟棄。CDC也建議消費者應該把雪櫃內曾經儲存羅馬生菜的架,或者抽屜清洗和消毒。

CDC表示感染這種大腸桿菌的人,通常會在進食後兩至八天內發病,病徵包括噁心頭痛低燒、嚴重胃抽筋和腹瀉。加拿大公共衛生局也證實在安大略和魁北克,有18人感染同樣的大腸桿菌。

