【i-CABLE】

香港佔中三子等九人被控四年前佔領行動期間,串謀或煽惑他人等罪名,案件週二續審。控方主要播放當年佔領時的片段。

佔中三子戴耀廷、陳健民及朱耀明等九人被控四年前佔領行動期間串謀或煽惑他人、非法堵塞道路對公眾造成妨擾的案件今日續審,控方主要播放當年佔領時的片段。

被告朱耀明、陳健民、戴耀廷、黃浩銘、李永達、陳淑莊等人早上到西九龍裁判法院應訊,控方全日播放多段影片,包括在港大舉行的商討日、佔領行動前夕的集會,以及各名被告在台上的片段。

