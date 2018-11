特朗普長女Ivanka被揭以私人電郵處理公務 涉違反聯邦法

【KTSF】

總統特朗普長女、白宮高級顧問Ivanka被揭去年以私人電郵處理公務,涉嫌違反聯邦檔案法。

據《華盛頓郵報》報導指,Ivanka去年用私人電郵向白宮幕僚、內閣官員及其助理發出過百封郵件,其中有不到一百次用來討論政府政策及公務。

報導指有白宮幕僚去年秋季知道Ivanka以私人電郵處理公務的數量後非常震驚,更令他們驚訝的是當時質疑Ivanka有關做法時,Ivanka卻回應指自己不熟悉規矩。

外界質疑Ivanka沒有理由不知道規定,因為前年總統大選期間,特朗普多次攻擊民主黨候選人希拉莉在出任國務卿期間,用私人電郵處理公務,批評她不可信、甚至聲言要把她關起來。

Ivanka的做法已有可能違反總統檔案法,增加政府資料不當處理,甚或遭黑客入侵、洩露政府機密的風險。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。