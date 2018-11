【i-CABLE】

中國浙江警方搗破特大冒牌安全套集團,檢獲五十多萬盒冒牌安全套,拘捕十七人。集團以含有重金屬的劣質安全套來假冒大牌子,部份已流入市面。

保護自己要有一套,但用了假的安全套就真的不安全,浙江警方近日破獲了一宗假冒安全套案件,涉及的全部都是假冒杜蕾斯和岡本等大牌子。警方在現場發現了五十多萬盒假冒安全套,而這些套含有重金屬成分,對人體有害,疑犯被捕後承認自己由河北、河南購入劣質安全套套芯,自行加工和包裝,之後再在網上批發到浙江、福建等省份。

這些假冒安全套成本價五毛一盒,比正貨一盒二十至一百五十元便宜很多,通常都在一些中小型賓館、超市和自動販賣機出售。警方在行動中拘捕了十七人,涉及金額高達五千萬元。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。