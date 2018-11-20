Camp山火增至79人死亡 目前七成受控

【KTSF】

北加州Camp山火晚救火工作取得進展，截至週一晚有七成受控，死亡數字則增至79人，失去聯繫人數減少至699人。

這場加州有史以來最為嚴重的山火，焚燒超過15萬1000英畝土地，超過1萬5000棟建築被燒毀。

小鎮Paradise完全燒毀，搜索人員目前在大雨來臨前，加緊搜索失蹤者遺體的行動，以防大雨沖走DNA殘留物導致難以鑑定死者身份。Butte縣警辦公室公佈失蹤名單，並呼籲在各處收容中心的災民，盡快去確認自己的名字是否在名單上。加州保險監理專員指，目前仍然過早估算山火的損失，但會是一個需時很長並痛苦的過程。

另外，有灣區民眾擔心本週的雨勢會讓煙霧溶入水中讓灣區的土地、湖泊和飲用水受污染。專家則指樹木焚燒的煙霧對人體呼吸系統有影響，但對土地無毒，由於灣區飲用水來自Sierra山並經過過濾，因此同樣不受到影響。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。