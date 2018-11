Camp山火增至79人死亡 目前七成受控

【KTSF】

北加州Camp山火晚救火工作取得進展,截至週一晚有七成受控,死亡數字則增至79人,失去聯繫人數減少至699人。

這場加州有史以來最為嚴重的山火,焚燒超過15萬1000英畝土地,超過1萬5000棟建築被燒毀。

小鎮Paradise完全燒毀,搜索人員目前在大雨來臨前,加緊搜索失蹤者遺體的行動,以防大雨沖走DNA殘留物導致難以鑑定死者身份。Butte縣警辦公室公佈失蹤名單,並呼籲在各處收容中心的災民,盡快去確認自己的名字是否在名單上。加州保險監理專員指,目前仍然過早估算山火的損失,但會是一個需時很長並痛苦的過程。

另外,有灣區民眾擔心本週的雨勢會讓煙霧溶入水中讓灣區的土地、湖泊和飲用水受污染。專家則指樹木焚燒的煙霧對人體呼吸系統有影響,但對土地無毒,由於灣區飲用水來自Sierra山並經過過濾,因此同樣不受到影響。

