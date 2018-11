影評：《綠皮書》記載一段溫馨真實故事

《電影試片室》 點評《綠皮書 Green Book》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

60年代一名牙買加裔著名爵士樂手和他的意大利裔司機,到美國南部巡迴演出的真實故事,搬上大熒幕。

六十年代的紐約,在夜總會工作的Tony,除了照顧顧客之外,也不怯用拳頭吃飯。夜總會裝修的幾個月中,有人請他當司機。Tony 發現新雇主是牙買加爵士樂手Dr Don Shirley。原來Don 要到美國南部的州巡迴演出,但那裡存在深遠根源的種族不安情緒。Tony 考慮一番之後接下任務,巡迴演出也還有其他樂手,但以南方的社會環境,非洲裔人士還是被嚴重歧視。Don 雖然是世界級樂手,但晚上睡覺的地方,也還需要當時的一本《Green Book》決定。這本綠皮書列出的是非洲裔人士,能夠安全過夜的酒店。

兩人在路上逐漸互相認識。從開始的矛盾,和對彼此性格的感染。Tony 教Don 如何享用南方美食;Don 教Tony 如何用信中的言語贏得妻子歡心。而他們也相互在需要的時候彼此扶持,兩人之間的友誼也就此建立。

電影是西方影片中稱為”Road Movie” 的片種,就是說劇中人物在現實中走的一段實際的路途過程中,也經歷一些觀點和性格上的變化。在路途終點的主角和開始時的自己,會經歷蛻變式的改變。電影讓司機和樂手勇於走出他們熟悉的世界,觀眾見證他們的歷程給他們的轉變,而感到滿足。

《Green Book》並沒有特別大的震撼。但是在Viggo Mortensen 和Mahershala Ali,兩位傑出演員的詮釋下,你可以從他們身上看到社會的縮影。他們之間的默契,也大大提升電影的吸引和震撼力。

《綠皮書 Green Book》溫馨、感人,獲得滿分五分的最佳評價。

電影網頁:https://www.greenbookfilm.com/

“Green Book” chronicles a moving friendship in the 60s

“Screening Room” reviews “Green Book”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.greenbookfilm.com/

