灣區的空氣質量已經連續第9天達不健康級別,為什麼空氣還未得到改善?至於甚麼時候才有機會改善?

由於北加州Butte縣山火仍在焚燒,繼續產生大量的煙霧,大煙從東北面隨風吹至灣區各城市,但到了灣區後,卻久久不能散走,原因有三個。

首先,南灣的高山阻擋了煙霧持續向南,因此南灣的空氣開始變得愈來愈差。

另一個嚴重污染的地方是三谷地區,同樣三谷一帶高山臨立,將所有污染的空氣鎖在該區。

至於到了舊金山,因為週三晚中半島沿海一帶轉吹沿岸風,將本身吹進了太平洋的煙霾,再次吹回灣區,由於風向的改變,就好像在沿岸上形成了一幅牆,令煙霧被困在沿岸上空。

國家氣象局預測,灣區要到下週二才有機會轉吹大風,灣區的空氣質量屆時預料開始有改善。

