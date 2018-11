【KTSF】

因應北加州Butte縣爆發傷亡慘重的Camp山火,美國職籃球隊金州勇士也在眾籌網站Crowdrise,發起賑災募捐。

勇士並且會配對捐款,上限是25,000元。

另外,勇士同時拍賣6件有球員簽名的球衣,當中包括Stephen Curry、Kevin Durant和Klay Thompson等多名球星的球衣。

網上募捐和球衣拍賣所有收益,全數會捐給North Valley Community Foundation,幫助災民即時救災和日後長期重建。

拍賣網站:https://on.nba.com/2RXZLoK

