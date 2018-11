【KTSF】

美國農業部(USDA)宣布回收超過9萬磅的火雞產品,因為這些產品可能受到沙門氏菌感染。

被回收的是Jennie-O品牌的碎火雞肉,USDA在一些經化驗的火雞產品中發現有沙門氏菌,而菌種又和全國爆發沙門氏菌的菌種相同,受影響的產期是9月11日。

疾病控制中心(CDC)表示,去年就開始爆發沙門氏菌感染,共有35個州的164人受感染,其中有一位加州居民也因為受感染死亡,其他還有63人入院,中西部和東岸地區都有爆發沙門氏菌感染事件。

當局表示,這個菌種也在一些有火雞成分的寵物飼料和許多活火雞中找到,當局卻還沒有調查出這次事件的根源。

當局呼籲民眾在處理生肉時必須注意,例如在冰箱內或微波爐中解凍肉類,而接觸生肉的手、切版等用具,都必須清洗乾淨。

