【KTSF】

特朗普總統表示,通俄案特別檢察官穆勒向他提出的問題,他覺得非常容易回答,而他也親自起草了所有答案。

特朗普說:”我沒有花太長時間去做,但這些都是我的答案,毋需律師去做,律師只遞交,需要律師審閱部份答案,但不是非常難答的問題。”

但特朗普也覺得這些問題”非常容易回答”,不過他也提防有人不懷好意,想作弄和刁難他。

他也相信通俄案正接近完結,但否認有報導指,就快出爐的調查結果可能令他心情不好。

