Paradise全鎮人口撤離 周圍城市旅館全爆滿（視頻）

北加州山火導致Paradise全鎮人口必需撤離,除了災民收容中心之外,周圍城市的旅館也全部爆滿,本台記者再度深入災區,為大家帶來更新的畫面。

記者週四更深入Paradise災區,看到的又是另一番景象,沿著Skyway,看到兩旁許多商店已經被燒毀,但是招牌依舊完好,而這間中餐館的四週建築,不是被燒毀就是受到局部損毀,但中餐館的主體建築沒受到影響。

同樣都是車子,不差幾公尺距離,一台被燒焦,一台完好無缺。

這場山火造成上千多棟建築物損毁,有些卻能夠逃過一劫,有災民說,他的房子沒有受到損毁,但卻是有家歸不得。

有些災民不願住在收容中心,自掏腰包住旅館,也因此Paradise鄰近的城市,像Chico、Oroville的旅館都客滿,記者週三晚上也住到距離Paradise開車40分鐘的Willows,而一名住客也是Paradise的災民。

災民Steward說:”我會在這裡,因為Chico所有的旅館都滿了,當我來到這裡,幾乎所有的旅館也都滿了。”

Steward說,透過姪子得知自己的房子在火災中逃過一劫,雖然鬆了一口氣,但卻是有家歸不得。

Steward說:”房子沒受損,一些樹木還活著,算是好消息,我可以告訴你,我有多少東西沒帶出來,我試著盡量把東西放在車上,但在巨大的壓力下,反而忘了藥,還有一些必需品。”

當局表示,火勢要百分之百受到控制才允許災民回家,儘管回到家,也沒有電可以用。

記者在現場看到PG&EE的工作人員一直不停地搶修,這塲山火究竟是不是與PG&E有關,目前還沒有證實,已經有災民發起集體訴訟控告PG&E。

災民Marseille說:”我已經簽名控告PG&E,由北加州律師協會代表災民控告PG&E。”

記者在廢墟中意外看到一隻貓咪,全身都是灰,牠一度躲在車底,後來跑走,在經過大火的摧毁之後,不禁讓人感嘆生命力的旺盛。

