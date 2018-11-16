Paradise全鎮人口撤離 周圍城市旅館全爆滿（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

北加州山火導致Paradise全鎮人口必需撤離，除了災民收容中心之外，周圍城市的旅館也全部爆滿，本台記者再度深入災區，為大家帶來更新的畫面。

記者週四更深入Paradise災區，看到的又是另一番景象，沿著Skyway，看到兩旁許多商店已經被燒毀，但是招牌依舊完好，而這間中餐館的四週建築，不是被燒毀就是受到局部損毀，但中餐館的主體建築沒受到影響。

同樣都是車子，不差幾公尺距離，一台被燒焦，一台完好無缺。

這場山火造成上千多棟建築物損毁，有些卻能夠逃過一劫，有災民說，他的房子沒有受到損毁，但卻是有家歸不得。

有些災民不願住在收容中心，自掏腰包住旅館，也因此Paradise鄰近的城市，像Chico、Oroville的旅館都客滿，記者週三晚上也住到距離Paradise開車40分鐘的Willows，而一名住客也是Paradise的災民。

災民Steward說：”我會在這裡，因為Chico所有的旅館都滿了，當我來到這裡，幾乎所有的旅館也都滿了。”

Steward說，透過姪子得知自己的房子在火災中逃過一劫，雖然鬆了一口氣，但卻是有家歸不得。

Steward說：”房子沒受損，一些樹木還活著，算是好消息，我可以告訴你，我有多少東西沒帶出來，我試著盡量把東西放在車上，但在巨大的壓力下，反而忘了藥，還有一些必需品。”

當局表示，火勢要百分之百受到控制才允許災民回家，儘管回到家，也沒有電可以用。

記者在現場看到PG&EE的工作人員一直不停地搶修，這塲山火究竟是不是與PG&E有關，目前還沒有證實，已經有災民發起集體訴訟控告PG&E。

災民Marseille說：”我已經簽名控告PG&E，由北加州律師協會代表災民控告PG&E。”

記者在廢墟中意外看到一隻貓咪，全身都是灰，牠一度躲在車底，後來跑走，在經過大火的摧毁之後，不禁讓人感嘆生命力的旺盛。

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