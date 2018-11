【i-CABLE】

北韓平壤當局宣布驅逐一名非法入境的美國公民。

朝中社報道,美國公民洛倫斯上月16日未經許可從中國入境後,被北韓當局扣留。

報道指,他受審時供稱是受美國中情局指使偷渡到北韓,但未有提及他何時會被遣返。

路透社指,一名同名同姓、50多歲的密歇根州男子,去年11月曾在兩韓邊境非軍事區附近遊盪,其後被南韓遣返,他當時聲稱希望緩解美朝緊張關係。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。