【KTSF 劉瑩報導】

灣區的空氣質素仍然未得到改善,為應對空氣污染的情況,舊金山的Muni巴士週五將讓民眾免費乘坐。

週五免費乘坐Muni是由舊金山市長布里德提出,希望可以幫助市民通過乘坐巴士的方式,避免在受到嚴重污染的空氣當中行走,此舉得到舊金山公車管理局的支持。

雖然週五全市的公立學校將會停課,不過布里德在推特上宣布,公園休憩場所及設施將會繼續開放,全市的公共圖書館週五也同樣繼續服務。

除舊金山的Muni公車外,在週五乘坐中半島的Samtrans和南灣的VTA同樣免費。

