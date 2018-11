法官下令特朗普政府歸還CNN白宮記者證

【KTSF】

聯邦地方法院一名法官週五下令特朗普政府,必須立即歸還美國有線新聞網絡(CNN)記者Jim Acosta的白宮記者證。

法官Timothy Kelly是於週五舉行的聆訊上作出這項裁決,法官指稱,特朗普政府必須馬上歸還Acosta的記者證,讓他可恢復在白宮內採訪,出席白宮簡報會和其他活動。

針對這項裁決,白宮表示將會遵從,但會對白宮舉行的記者會定立規條,確保記者會可有秩序地進行。

上週,Acosta在中期選舉後特朗普出席的一場記者會上,與特朗普針鋒相對,之後被沒收白宮記者證。

CNN就事件起訴特朗普政府,法官週五發出臨時禁制令,迫使白宮暫時向Acosta歸還記者證,而CNN的訴訟將會繼續在法院排期審理。

CNN在訴訟中指控白宮沒收Acosta的記者證,侵犯了其第一和第五憲法修正案的權利。

