香港第三季經濟增長僅2.9% 低過預期

香港第三季經濟增長2.9%,低過預期,政府指中美貿易摩擦影響開始浮現,將全年經濟增長預測修訂至3.2%,貼近原來預測範圍下限。

兩年以來最慢增長,香港第三季經濟增長低過預期,只得2.9%,較上季低0.6個百分點,是第八個季度以來首次跌穿3%水平。

各個經濟環節中,出口按年升5%,但增長步伐在9月減慢,反映中美貿易摩擦影響開始浮現,而私人消費亦因為財富效應減慢至增長5.2%。

考慮到外圍環境下行風險,政府將今年全年經濟增長預測調整至3.2%,屬於原來預測範圍下限。

政府指,樓市在7月見頂後連續兩個月回落,令第三季樓價回落1%,成交量減少兩成四,但今年以來,樓價仍然累升一成。

通脹方面,由於住宅租金上升影響浮現,將今年基本通脹率由原來2.5%上調至2.7%。

