香港第三季經濟增長僅2.9% 低過預期

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香港第三季經濟增長2.9%，低過預期，政府指中美貿易摩擦影響開始浮現，將全年經濟增長預測修訂至3.2%，貼近原來預測範圍下限。

兩年以來最慢增長，香港第三季經濟增長低過預期，只得2.9%，較上季低0.6個百分點，是第八個季度以來首次跌穿3%水平。

各個經濟環節中，出口按年升5%，但增長步伐在9月減慢，反映中美貿易摩擦影響開始浮現，而私人消費亦因為財富效應減慢至增長5.2%。

考慮到外圍環境下行風險，政府將今年全年經濟增長預測調整至3.2%，屬於原來預測範圍下限。

政府指，樓市在7月見頂後連續兩個月回落，令第三季樓價回落1%，成交量減少兩成四，但今年以來，樓價仍然累升一成。

通脹方面，由於住宅租金上升影響浮現，將今年基本通脹率由原來2.5%上調至2.7%。

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