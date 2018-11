中國海信集團在南舊金山首個發展項目動土（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中國海信集團在南舊金山的頭一個發展項目,週四舉行動土儀式。

這個位於Linden Avenue 200號的發展項目,是一座有97個單位的公寓項目。

根據市府規定,必須有20%的單位是可負擔單位,因此將有17個單位將以低於市價的價格出售,這項目也包括6,000平方英尺的商業用途空間。

南舊金山市府透露,海信集團在南舊金山和澳洲城市做比較後,選擇在這裡投資,這是海信集團在美國的頭一個發展項目,公司表示接下來還是會在南舊金山找適合的發展項目。

海信集團灣區代表崔文開說:”這裡經濟蓬勃,加上這裡華人、亞裔比較多,對我們的市場比較適合我們。”

市府透露,作為全球的生物科技中心,目前有26,000人在南舊金山的生物科技公司工作,市府估計,在短期內還將有多17,000人在生物科技領域公司工作,市府有義務建住屋單位。

而目前在南舊金山興建的房子,都是根據市價出租單位,Linden Avenue的這項目,是南舊金山的首個出售項目。

南舊金山副市長Karyl Matsumoto說:”如果我們有房子的話,可以減少交通阻塞,這17個可負擔單位是我們渴求的,當人們有能力買房子時,他們對社區的發展會更加貼心,我們感到興奮。”

市府透露投資數額是5,000萬,公寓將在大約一年半內建成。

